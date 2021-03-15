Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

ISPARTA'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253 numaralı caddenin kesiştiği Çünür kavşağında meydana geldi. Salim M.'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobille, Erbay B.'nin kullandığı 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüsün yan yattığı kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, trafik kısa süreliğine durdu.