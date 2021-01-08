Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika

Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

08.01.2021 09:51
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor, System.String[]

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin 2020 yılında gerçekleştirdiği 15 milyon dolarlık mobilya sektörü ihracatını yeni başlayacakları URGE projesi ile 2021'de 50 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, kentin 2020 yılında gerçekleştirdiği 15 milyon dolarlık mobilya sektörü ihracatını yeni başlayacakları URGE projesi ile 2021'de 50 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, kentin güçlü sektörleri arasında yer alan mobilyada önemli bir çalışma başlattı. Daha önce elma sektörü ile ilgili Uluslararası Ticareti Geliştirme Projesi yapıp, başarılı sonuçlar alan ITSO, şimdi de mobilya sektöründe yurt dışında yeni pazarlar arıyor. Ticaret Bakanlığı destekli URGE Projesi için çalışmalara başlayan ITSO, kentin 15 milyon dolar olan mobilya sektörü ihracatını 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri, URGE Projesi çalışmaları kapsamında ilimizdeki bazı mobilya sektörü firmalarını ziyaret etti. ITSO Başkanı Tutar ve Meclis Başkanı Şahlan, ilk olarak hem iç pazarda hem de dış ticarette faaliyet gösteren Şallı ailesini ziyaret etti. İnşaat Mühendisi Süleyman Şallı ile Mimar Emre Şallı, ITSO heyetine yeni yatırımlarını gezdirdi. Genç iş adamı Emre Şallı, yurt içi pazar ve yurt dışı pazar için 2 ayrı fabrika yatırımı yaptıklarını anlattı. Yurt dışı için üretilecek demonte modeli paketlenebilir mobilya imalatı için son teknolojik makine parkı yatırımı yapıldığını belirten Şallı, her 2 fabrikada da elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerji sistemi kurulacağını ifade etti.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Merhum Kadir Şallı'yı rahmetle andığını belirterek "Oğulları bayrağı devralmış ve çok önemli başarılara imza atıyorlar. Mobilya sektöründe Isparta'mızı dünyaya duyuracak bir çalışma içerisindeler. Büyük yatırımlara imza atmışlar. Gerek imalathane gerekse showroom anlamında Isparta'mıza değer katacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamımızı artıracak bir proje. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

ITSO heyeti daha sonra 13 ülkeye panel mobilya ihracatı yapan Ahmet Can ve Mustafa Can'ı ziyaret etti. İş adamları Ahmet Can ve Mustafa Can, ITSO Başkanı Tutar ve beraberindekilere 50'e yakın istihdamın yapıldığı fabrikayı gezdirdi. ITSO Başkanı Tutar, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yapılacak URGE Projesi ile ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirterek "Mobilyada 2020 yılı ihracatımız 15 milyon dolar. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. İnşallah yeni pazarlar bulacağız. Mobilya sektörü temsilcilerimizi yurt dışı fuarlarına iş görüşmelerine götüreceğiz. Yeni pazarlar ile ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız. 2021'de inşallah ihracatımız 50 milyon doları bulacak" dedi.

ITSO Başkanı Tutar, Meclis Başkanı Şahlan ve beraberindekiler mobilya sektöründe son ziyaretini Sav'da üretime başlayan bir firmaya yaptı. 1 ay önce bebek, çocuk ve genç odası imalatına başlayan tesisleri gezen Tutar, ITSO olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Firma sahibi Ünal Turan da Isparta'nın mobilya sektöründe hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Hammadde kaynağı olarak bir fabrikanın Isparta'da bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten Turan, Isparta'dan dünyaya ticareti hedeflediklerini ifade etti. - ISPARTA

Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ticaret, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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