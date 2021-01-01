Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor - Son Dakika

Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor

01.01.2021 00:03
Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor, System.String[]

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) URGE projesi kapsamında kentin sahip olduğu önemli değerlerden mobilya sektöründe ihracata yönelik adımlar atıyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) URGE projesi kapsamında kentin sahip olduğu önemli değerlerden mobilya sektöründe ihracata yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda Isparta'da üretilen ürünlerin yurtdışı pazarına açılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi(URGE) kapsamında mobilya sektörüne yönelik hazırlıklara başladı. Elmaya dayalı URGE projesini başarı ile gerçekleştirip bu alanda ihracat kapılarının açılmasını sağlayan Ticaret ve Sanayi Odası, benzer çalışmayı mobilya sektörü için de yapmak istiyor. Isparta'nın en güçlü sektörleri arasındaki mobilyada, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kapsamında yurt dışı ticaretinin artırılması, yeni pazarların bulunması hedefleniyor.

Yol haritası belirlenecek

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile birlikte Mobilya sektörü URGE Projesi kapsamında katılımcı sektör temsilcileri ile bir araya geldi. ITSO Başkanı Tutar, ocak ayında Ticaret Bakanlığı nezdinde başlatılacak çalışmalar kapsamında hazırlanacak proje ve yol haritasının belirlenmesi için sektör temsilcilerinin bilgisine başvurduklarını söyledi. Mobilya sektörünün Isparta'da çok önemli olduğunu belirten Tutar, elma sektörüne yönelik URGE çalışmasının faydalarını anlattı. Tutar, "Elma sektörüne yönelik URGE projemiz kapsamında Dubai, Katar'dan iş adamlarımızı ağırlamıştık. Elmacılarımız ile görüşüldü. Direkt ticaret imkanları doğdu. Yurt dışı ziyaretlerde görüşmeler oluyor. Ülkemizin ticari ateşe temsilcileri oluyor. Elma ile ilgili 8-10 kez gidildi-gelindi. Çok büyük faydası oldu. 11 aylık dönemde 300 milyon doları geçtik. Farklı farklı büyük atılımlar oldu. İnşallah daha da artıracağız. Sektör bazlı çalışmalar yaparak ihracatımızı artıracağız. Karşılıklı fikir alışverişi için buradayız. Sizler yol haritası belirleyeceksiniz" dedi.

"Oturmakla bir şey olmuyoruz"

Meclis Başkanı Osman Şahlan da "Oturmakla bir şey olmuyoruz. Dünyayı gezeceğiz, yeni pazarlar bulacağız. Yurt dışı gezileri ile pazarlarımızı artıracağız. İnşallah herkesin karlı çıkacağı bir sonuçla çıkarız" dedi. - ISPARTA

Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor
Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ticaret, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta mobilya sektöründe yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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