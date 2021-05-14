ISPARTA MOR RENKLİ KÖYDE 'ZAMBAK' ZAMANI - Son Dakika

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı, 'mor renkli köy' olarak adlandırılan Kuyucak'ta, lavantanın ardından dikilen zambaklar çiçek açtı. Zambaklardan elde edilen yağın 1 kilosu yaklaşık 50 bin liraya satılıyor.

Lavanta diyarı Kuyucak'ta şu sıralar mor renkli zambaklar tarlaları süslüyor. Tarlaları mor renge bürüyen zambakların kökünden ise yağ elde ediliyor. Yağın kilosu 50 bin liraya kadar alıcı buluyor. Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, lavantadan sonra zambak bahçeleri oluşturmaya başladıklarını belirterek, Biz zambakları deneme amaçlı Fransa'dan getirerek, 3 yıl önce dikimini yaptık. Buraya çok iyi uyum sağladı. Şu anda 60 dekar ekili alanımız var. Üretmeye de devam ediyoruz dedi.

Lavantada olduğu gibi zambakta da 5 bin dekarda üretim hedefleri olduğunu aktaran Muhtar Yılmaz, Ekim ayının sonundan mart ayına kadar dikim yapıyoruz. 30 santimetre arayla dikim yapıyoruz. Yağını kökünden alıyoruz. 1 dekardan ortalama 1200 kilo kök alıyoruz. Kuruttuktan sonra 400 kiloda 1 kilo zambak yağı çıkıyor. 1 kilo zambak yağının şu anki değeri de 5 bin Euro. Çok iyi getirisi var. 3 yılda bir oluyor. Biz de su yok. Sulu tarım yapsak üretimi 1 ya da 2 yıla düşürebiliriz dedi. Ziraat Odası Başkanı Mutahattin Can Selçuk ise, Lavanta ile meşhur köyümüzde artık zambak tarlalarımız da var. Bunlar üretildikten sonra kozmetikte kullanılmak üzere alt yapısı ilimizde mevcut. İlimizde 12 ay tarımı hedefliyoruz. Biz üreteceğiz, ülkemiz kazanacak dedi.