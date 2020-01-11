Isparta müdahale sonrası rahatsızlanan hastalardan kucur yanlış ilaç nedeniyle yaşandığı söyledi - Son Dakika

Müdahale sonrası rahatsızlanan hastalardan Kucur: Yanlış ilaç nedeniyle yaşandığı söylendi

ISPARTA'da endoskopi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından aynı şekilde rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi edilen Uğur Kucur (43), normal servise alındı. Uğur Kucur, bağırsaklarında yaşadığı sorunun tespiti amacıyla yapılan kolonoskopi sonrası fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söyledi. Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak'ta Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan Uğur Kucur, F.G., A.G., A.K. ve G.K. da yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal servise alınan hastalardan Uğur Kucur, yaşananlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Kendisine kolonoskopi yapıldığını ve anestezinin etkisi geçtikten sonra uyandırıldığını söyleyen Uğur Kucur, bir anda fenalaştığını ve acile indirildiğini, gerisini hatırlayamadığını anlattı. Uğur Kucur, şöyle dedi:

"Yalvaç'ta yaşıyorum. Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk ve kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktığımda mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim ve beni hemen aşağı, acile indirmek üzere sedyeye aldılar. Yolda 'Acele edin kendimi kötü hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Gerek yoğun bakımda gerekse burada herkes çok ilgilendi. Durumum şu an iyi. Ortada yanlış bir şey varsa bu konu zaten araştırılıyor bizim bu konuda şimdi bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.

'YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE BU DURUMUN YAŞANDIĞI SÖYLENDİ'

Yoğun bakım sonrası ne olduğuyla ilgili hastaneden kendisine kısa bir bilgi verildiğini aktaran Uğur Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda bir şey söylenmedi" dedi.

Yalvaç ilçesinde esnaflık yapan Uğur Kucur'un pazartesi günü tedavisinin tamamlanarak taburcu edileceği öğrenildi.