Isparta Müftülüğü Ramazan ayında vatandaşlara sosyal medyadan ulaşacak - Son Dakika

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Isparta Müftülüğü Ramazan ayında vatandaşlara sosyal medyadan ulaşacak
7 saat önce
Isparta İl Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ulaşmada farklı bir yöntem seçti.
Isparta İl Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ulaşmada farklı bir yöntem seçti. Müftülük binasında küçük bir stüdyo oluşturan müftülük, hazırlayacağı kısa bilgilendirme videoları ile vatandaşlara sosyal medya üzerinden ulaşacak. İl Müftüsü Bayram Şahin, "Müftülük olarak 60'dan fazla konuda 15'er dakikalık kısa sunumlar yaparak sosyal medyada oruç ve dini konularla ilgili paylaşımlar yapacağız. Müftülükte küçük bir stüdyo oluşturuyoruz. Vaizlerimiz ve vaizelerimiz kısa kısa sunumlar yapacak. O görüntüleri sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla paylaşacağız. Her gün saat 12.30'da dini konular, 17.00'da da mukabele videolarını sosyal medyadan ulaştıracağız. Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlarımıza bu şekilde ulaşmış olacağız" diye konuştu. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:39 Kaynak: İHA
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