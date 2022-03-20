Isparta'nın 461 yıllık Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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Isparta'nın 461 yıllık Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor

20.03.2022 13:06

Isparta'nın 461 yıllık Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor Isparta'da bulunan ve zamanında Türkiye'nin önemli pazarlarından birisi olan 461 yıllık tarihi Üzüm Çarşısı halen esnafa ev sahipliği yapıyor.

Isparta'nın 461 yıllık Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor

ISPARTA - Isparta'da bulunan ve zamanında Türkiye'nin önemli pazarlarından birisi olan 461 yıllık tarihi Üzüm Çarşısı halen esnafa ev sahipliği yapıyor.

Isparta'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561 yılında Mimar Sinan stilinde yaptırılan camiye gelir oluşturması için inşa edilen eski Üzüm Çarşısı yıllara meydan okuyor. 110 adet dükkan bulunan tarihi çarşıda birçok alanda 50- 60 civarında esnaf hizmet veriyor.

Tarihi çarşı hakkında bilgi veren bir esnaf, "Şehrimizin en eski dükkanlarındandır. Daha öncelerde burada üzüm satılırmış, ismi de oradan kalmış. Çoğu dükkan Rum yapısı, böyle bir çarşı burası. 1970'lerde kunduracılar vardı. Burası eski bir çarşı" dedi.

Çarşıya 1952 yılında 10 yaşındayken gelerek çalışmaya başladığını anlatan çarşının en eski esnaflarından kahveci esnafı 80 yaşındaki Necati Saygıcı ise, ' Üzüm pazarının en eski esnaflarından biriyim. Burası önceden üzüm pazarıydı, sonra kunduracılar geldi, zaman geçtikçe sarraflar ve giyim esnafları gelmeye başladı. Burası zamanında Mimar Sinan Camii ile beraber camiye gelir olarak yapılmış bir çarşı. Ben buraya 1952'de geldim, o zamandan beri burada esnafım" diye konuştu.

Yıllara meydan okuyan Üzüm Çarşısı hala daha esnaflara ve vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

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Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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