Isparta'nın Atabey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Tevfik Atasoy bin 518, MHP adayı Aziz Eraslan 740, İYİ Parti adayı Hasan Tosun 410 oy aldı.



Atasoy'un öz geçmişi -



İlk,orta ve liseyi Atabey'de tamamladı. Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Halen Atabey Belediye Başkanı. Evli ve 2 çocuk babası.

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