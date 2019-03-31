Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Atabey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Isparta'nın Atabey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı.

Isparta'nın Atabey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Isparta'nın Atabey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tevfik Atasoy kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tevfik Atasoy bin 518, MHP adayı Aziz Eraslan 740, İYİ Parti adayı Hasan Tosun 410 oy aldı.

Atasoy'un öz geçmişi -

İlk,orta ve liseyi Atabey'de tamamladı. Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Halen Atabey Belediye Başkanı. Evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Atabey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]