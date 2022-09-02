Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga - Son Dakika
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Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga

02.09.2022 10:06

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada kardeşlerden biri bacağından yaralandı.

Kavga, Isparta Davraz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler arasında sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. M.D (24) isimli şahıs bacağından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı M.D Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga - Son Dakika
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