PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPIP KAÇTI

02.09.2022 14:55

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 2 araca çarpıp kaçtı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 2 araca çarpıp kaçtı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kaçan aracın düşen ön tamponu ise 500 metre ileride bulundu.

Olay, dün gece Sağlık Ocağı Evleri önünde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil park halindeki 2 araca çarparak kaçtı. Otomobil sahipleri ve apartman sakinleri gürültü ile aşağıya indiği sırada olayın farkına vardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre alkollü olduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle büyük bir hızla araçlara çarparak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride, kaçan otomobile ait olduğu değerlendirilen üzerinde 32 ACC 152 plakası olan ön tampon bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Sağlık Ocağı, Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika
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