EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika
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EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

13.08.2022 20:58
EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen çift taraflı otomobil kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen çift taraflı otomobil kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar Köyü kavşağında meydana geldi. Akpınar Köyünden çarşı merkezine doğru seyir halinde bulunan Mehmet Çoban idaresindeki 07 GKA 47 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hızlı girince, Konya istikametine seyir halinde olan Emre Koç idaresindeki 32 EF 335 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 EF 35 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kaza sonucunda 07 GKA 47 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Çoban, Kezban Çoban, Fadime Çevik ve Ali Çevik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN ŞOKUNU YAŞADILAR

Sedyeye alınarak hastaneye götürülecek olan yaralılardan Fadime Çevik, 'Bize ne oldu' diyerek kazanın şokunu yaşadı. 07 GKA 47 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Çoban ise ambulansa bindirileceği sırada aniden bayılarak yere yığıldı. Hafif yaralanan 32 EF 335 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Koç ise kazanın verdiği şokla gözyaşlarına hakim olamazken vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mehmet Çoban, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI - Son Dakika
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