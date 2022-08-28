Kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI, 8 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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