Kaza, saat 11.00 sıralarında Eğirdir- Konya yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle evinden iş yerine gitmek üzere yola çıkan mimar Bilal Demirel, direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Duvara çarparak duran motosikletten asfalta düşen Demirel'e ilk müdahaleyi hemen arkasında bulunan otomobilden inen ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kişi yaptı. Kafasından yaralanan Bilal Demirel kaza yerine gelen ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Bilal Demirel, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Isparta, Eğirdir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika

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