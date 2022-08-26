EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
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EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI

26.08.2022 17:28
EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde motosikletiyle yol kenarındaki duvara çarpan Bilal Demirel yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde motosikletiyle yol kenarındaki duvara çarpan Bilal Demirel yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eğirdir- Konya yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle evinden iş yerine gitmek üzere yola çıkan mimar Bilal Demirel, direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Duvara çarparak duran motosikletten asfalta düşen Demirel'e ilk müdahaleyi hemen arkasında bulunan otomobilden inen ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen kişi yaptı. Kafasından yaralanan Bilal Demirel kaza yerine gelen ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Bilal Demirel, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Isparta, Eğirdir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EĞİRDİR'DE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
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