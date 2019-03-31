Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Osman...

Isparta'nın Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Osman...

1 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Osman Kesmen kazandı.

Isparta'nın Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Osman..., System.String[]
Isparta'nın Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Osman Kesmen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kesmen bin 40, AK Parti adayı Vedat Kaya 899, MHP adayı Ahmet Kaya 470 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:31 Kaynak: AA

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