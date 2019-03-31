Isparta'nın Gönen İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Osman...

Isparta'nın Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Osman Kesmen kazandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Osman Kesmen kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kesmen bin 40, AK Parti adayı Vedat Kaya 899, MHP adayı Ahmet Kaya 470 oy aldı.

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