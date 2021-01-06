Isparta'nın ihracatı 2020 yılında yüzde 10 arttı - Son Dakika

Isparta'nın ihracatı 2020 yılında yüzde 10 arttı

06.01.2021 16:41
Isparta'nın ihracatı 2020 yılında yüzde 10 arttı, System.String[]

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 2020 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 327 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 2020 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 327 milyon dolara ulaştığını belirtti. Tutar, kentte geçen yıl en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldığını söyledi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kentin geçen yıl ki ihracat rakamının 2019 yılına göre yüzde 10 artış yaşadığını belirten Tutar, "2020 yılı için 300 milyon dolar hedefimiz vardı. Yıl sonu itibariyle hedefimizi aşarak 327 milyon 829 bin dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Sektörel dağılıma bakıldığında geçen yıl en çok yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiğine değinen Tutar, "Kentimizden 2020 yılında 68 milyon 850 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yaptık. Buradaki artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 44. İkinci sırada madencilik geliyor. Madencilik alanında da 60 milyon 129 bin dolarlık ihracatımız var. Bu iki sektörü çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, hazır giyim, konfeksiyon ile kimyevi maddeler ve mamulleri izliyor. Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde de bir önceki yıla göre yüzde 154'lük bir ihracat artışımız var" diye konuştu.

Tutar, Isparta'nın 2021 yılı ihracat hedefini de 400 milyon dolar olarak açıkladı. - ISPARTA

Isparta'nın ihracatı 2020 yılında yüzde 10 arttı

Madencilik, İhracat, Ticaret, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'nın ihracatı 2020 yılında yüzde 10 arttı - Son Dakika Ekonomi


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