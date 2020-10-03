Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor - Son Dakika

Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor

- Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor Kentte üretilen 150 milyon dal karanfilin tamamına yakını ihraç ediliyor Korona virüs karanfil ihracatını etkilemedi Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde hasadı yapılan karanfiller, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

- Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor

Kentte üretilen 150 milyon dal karanfilin tamamına yakını ihraç ediliyor

Korona virüs karanfil ihracatını etkilemedi

ISPARTA - Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde hasadı yapılan karanfiller, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bin dekar alanda yaklaşık 150 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de gül, lavanta, kiraz, domates gibi ürünlerle güçlü bir tarım altyapısına sahip olan Isparta'da karanfil üretimi de oldukça artmış durumda. Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda üretilen karanfiller, Hollanda, İngiltere, Ukrayna, Romanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kentte yayla şartlarında her yıl yaklaşık 150 milyon dal karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen karanfillerin tamamına yakını ise yurtdışı pazarına gönderiliyor. Bu yıl Türkiye'de korona virüs salgınının başladığı Mart ayında dikilen karanfillerin hasadı devam ediyor. Korona virüsün karanfil ihracatını etkilememesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Yaklaşık bin dekar alanda üretim yapılıyor

Deregümü köyünde yaklaşık bin dekar alanda renk renk karanfil üretimi gerçekleştiriliyor. Tek tek kesilen karanfiller özenle paketlenerek, yurtdışına gönderime hazır hale getiriliyor. Karanfiller, yurtdışı pazarına özel tırlar sayesinde ulaştırılıyor.

"Üretimin yüzde 98'i ihraç ediliyor"

Karanfil üreticisi Mesut Kahveci, karanfil dikimini Türkiye'de korona virüs salgınının başladığı Mart ayında yapmaya başladıklarını ancak yaşanan sürece rağmen yılmadıklarını söyledi. Dikilen karanfillerin şuanda hasat edildiğini ifade eden Kahveci, "Ürettiğimiz karanfillerin yüzde 98'ini ihraç ediyoruz. Özellikle Hollanda, İngiltere, Romayna, Ukrayna gibi ülkelere köyümüzde ürettiğimiz karanfillerimizi gönderiyoruz" dedi.

"Yayla şartlarında 150 milyon dal karanfil üretiliyor"

Hasat döneminin iyi geçtiğine değinen Mesut Kahveci, "Yaklaşık bin metrekare alandan 150 bin dal karanfil elde ediyoruz. Isparta genelinde ise yayla şartlarında karanfil üretimimiz yıllık 150 milyon dal. Bu 150 milyon dal karanfilin hemen hemen tamamı yurtdışına ihraç ediliyor" diye konuştu.

Köy nüfusundan fazla istihdam

Korona virüs salgını sürecinde ihracat konusunda bir sorun yaşamadıklarının altını çizen Kahveci, daha fazla üretmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Deregümü'nün üreten bir köy olduğunu kaydeden Kahveci, "Yayla şartlarında en iyi üretimi yapmak için tüm köylüler olarak çabalıyoruz. Deregümü köyünün yaklaşık 2 bin 200 nüfusu var. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye dikim ve hasat zamanlarında istihdam sağlıyoruz. Bu anlamda göç alan bir köyüz. Onun için üretim mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz" dedi.

Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor
Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor
Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor
Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor
Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor
Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor

Koronavirüs, Türkiye, Isparta, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'nın karanfilleri Avrupa'yı renklendiriyor - Son Dakika Ekonomi

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