Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Çarkacı kazandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Çarkacı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Çarkacı 2 bin 746 oy aldı.

-Çarkacı'nın özgeçmişi-

İsa Çarkacı 1962'de Şarkikaraağaç'da doğdu. Öğrenimini burada tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

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