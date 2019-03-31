Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
1 saat önce
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Çarkacı kazandı.
Isparta
'nın Şarkikaraağaç
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsa Çarkacı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Çarkacı 2 bin 746 oy aldı.
-Çarkacı'nın özgeçmişi-
İsa Çarkacı 1962'de Şarkikaraağaç'da doğdu. Öğrenimini burada tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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