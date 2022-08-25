KUYUYA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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KUYUYA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI

25.08.2022 11:52

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ulvi Kale Mahallesi Iğdır Bağları mevkiinde 15 metrelik su kuyusundan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri durum değerlendirmesi yaparak ekipmanlarını hazırladı ve kuyuya girerek koyunu canlı olarak çıkardı. İtfaiye ekipleri koyunu daha sonra sahibine teslim etti.

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Kaynak: DHA

Şarkikaraağaç, İtfaiye, Isparta, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUYUYA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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