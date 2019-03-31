Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Senirkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Isparta'nın Senirkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kadir Heybeli kazandı.

Isparta'nın Senirkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kadir Heybeli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Heybeli 1184, MHP adayı Ali Kalay 915, İYİ Parti adayı Nurullah Tandoğan Cabıoğlu 632 oy aldı.

Heybeli'nin öz geçmişi

Kadir Heybeli 1962 yılında Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladı. Memurluk ve esnaflık yaptı.

Heybeli, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Kadir Heybeli, AK Parti, Senirkent, Isparta, Güncel
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