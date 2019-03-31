Isparta'nın Senirkent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kadir Heybeli kazandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kadir Heybeli kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Heybeli 1184, MHP adayı Ali Kalay 915, İYİ Parti adayı Nurullah Tandoğan Cabıoğlu 632 oy aldı.



Heybeli'nin öz geçmişi



Kadir Heybeli 1962 yılında Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladı. Memurluk ve esnaflık yaptı.



Heybeli, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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