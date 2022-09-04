Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü

04.09.2022 13:13
Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü

ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.

ISPARTA'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan 4 saatlik müdahale ile söndürüldüğü açıklandı.

Senirkent ilçesinin Akkeçili köyünde dün öğleden sonra çıkan orman yangınına 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 146 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangında zarar gören alanda inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
MSB, nefes kesen o tırmanışı paylaştı MSB, nefes kesen o tırmanışı paylaştı Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Senirkent, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'daki orman yangını 4 saatte söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement