Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunanlardan Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Ramazan Ulusoy ise ağır yaralandı.

Galip Küçükyaman yönetimindeki 07 GKY 95 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü Nacakcıbeli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Sütçüler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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