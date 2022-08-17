Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesindeki Yazılı Kanyon'da doğa yürüyüşü sırasında derede boğularak hayatını kaybeden Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Serbak için cenaze töreni düzenlendi. Halife Sultan Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Serbak'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Veysel Serbak'ın cenaze namazına çok sayıda meslektaşı, öğrencileri ve akrabaları katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Lokman Hekim, Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Doğa yürüyüşünde hayatını kaybeden müdür yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.