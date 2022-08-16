Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

16.08.2022 09:32

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden 3'ü kurtarıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden 3'ü kurtarıldı. 1 kişi ise kanyonda suya girerek boğulma sonucu hayatını kaybetmişti.

Isparta'nın Sütçüler İlçesi Yeşildere Köyü bölgesinde bulunan Hidro Elektrik Santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon istikametinde doğa yürüyüşü yapmak için çıkan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan 4 vatandaş için AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi, istihbarat Timleri ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda mahsur kalan 4 vatandaştan 3 tanesi gece saatlerinde kurtarıldı. 1 kişinin ise daha önce yapılan açıklamada kanyonda girdiği suda boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cesedinin kurtarılması için bölgede yeniden çalışmalara başlandığı öğrenildi.

"3 vatandaşımız sağlıklı bir şekilde kurtarıldı"

Isparta valisi Aydın Baruş tespit edilen yerin çok sarp ve girilmesi zor bir alan olduğuna dile getirerek şöyle konuştu: "Kurtarma yapılan yer yaklaşık 200 metrelik bir yükselti, çok dik bir yükselti. Çalışmalar saat 24.00 sıralarında neticelendi. 7 JAK ve 8 AFAD görevlimiz, canla başla çalıştı. 3 vatandaşımız sağlıklı biçimde kurtarıldı. Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumları iyi ama yine de UMKE ekiplerimiz kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yaparak dördüncü aşama bölgesinden bulunduğumuz yere yaklaşık bir saat yürüyerek intikal ettiler. Bu arazinin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Çok şükür Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı şu anda iyi durumdalar. Suda boğulma vakasında kaybettiğimiz Veysel Servak kardeşimizin naaşı maalesef aşağıda kaldı. Gece olması itibariyle sağlıklı bir kurtarma faaliyeti yürütülemeyeceğinden arkadaşlarımız sabah erken vakitlerde müdahale edecek, tekrar kanyona inip naaşını da ailesine teslim edecekler. Olayın başından beri arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplerimize ve bize rehberlik eden köydeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kanyondan kurtarılan 3 kişi sağlık kontrolü için Sütçüler Devlet Hastanesine götürüldü. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Isparta Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yeşildere, Sütçüler, Isparta, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:27:05. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Yazılı Kanyonda mahsur kalan üç kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement