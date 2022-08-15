Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
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Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı

15.08.2022 21:10
Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı

Isparta'da bulunan Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 4 kişiden birinin suda boğularak yaşamını yitirdiği, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ortaya çıktı. Mahsur kalan 3 vatandaş için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, 1 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AFAD ve JAK ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etmiştir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise 4 kişinin 14 Ağustos Pazar günü 09.00'da geldikleri Yeşildere köyünden Yazılı Kanyon'a doğa yürüyüşü yapmak için ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bu sabah saatlerinde durumun ihbar edildiği belirtildi.,

KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Alınan bilgi üzerine arama faaliyetlerinin derhal başlatıldığı kaydedilen açıklamada, aramaların AFAD, JAK ekiplerinin yanı sıra iz takip köpek timi, arama ve kurtarma köpek timi, istihbarat timleri, Sütçüler Jandarma Komutanlığı personeli ve insansız hava araçları da kullanılarak genişletildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan aramalar kapsamında saat 18.00 sıralarında, kayıp şahıslardan M.K. isimli vatandaşımızın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybetmiş vaziyette, diğer 3 vatandaşımızın ise sağ ve sağlık durumları iyi vaziyette Yeşildere Köyü Çürük mevkisinde bulundukları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın mahsur kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarılması için kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

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Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkanlardan 1'i öldü, 3'ü kurtarılmayı bekliyor Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkanlardan 1'i öldü, 3'ü kurtarılmayı bekliyor Isparta Ticaret Borsası Isparta Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Sütçüler, Isparta, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
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