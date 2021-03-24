Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası - Son Dakika

Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası

24.03.2021 13:43
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası, System.String[]

Isparta'da yaşayan 21 yıllık sınıf öğretmeni Hatice Civan (47) pandemi sürecinde sosyal medyada gördüğü bir mesajla başladığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllere dokunuyor.

Isparta'da yaşayan 21 yıllık sınıf öğretmeni Hatice Civan (47) pandemi sürecinde sosyal medyada gördüğü bir mesajla başladığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllere dokunuyor. Gruptaki arkadaşlarıyla birlikte talepleri alan Civan, vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor.

Türkiye'de 2020 yılının Mart ayında başlayan Covid-19 pandemisiyle birlikte karantinada olan ve kısıtlama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için illerde Vefa Sosyal Destek Grupları kuruldu. Isparta'da da Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda birçok meslekten gönüllüler yer aldı. Pandeminin başında yaklaşık 500 kişiyle hizmet veren bu grup, bugüne kadar kentteki 180 bin kişinin talebini karşıladı. İlk başlarda sadece pandemiyle ilgili taleplere koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, artık vatandaşların her ihtiyacında yanlarında oluyor.

Sosyal medya hesabındaki mesajla başlayan süreç

Isparta'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ilk başından bu yana gönüllü olarak yer alan isimlerden biri de Hatice Civan. Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde sınıf öğretmenliği yapan Civan, pandeminin başlamasının ardından bir arkadaşının sosyal medya paylaşımıyla gönüllü olmaya karar verdi. Başvurusu kabul edilen Civan, kısa bir süre sonra grubun koordinatörlüğüne getirildi. Yaklaşık bir yıldır vatandaşların ihtiyaçları için yardıma koşan Civan, gönüllere dokunuyor.

Kendi aracıyla da kapılarına kadar gidiyor

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun merkezinde gelen talepleri değerlendiren Hatice Civan, zaman zaman kendi aracıyla da ihtiyaçları vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıyor. Taleplerin dışında gönül bağı kurduğu vatandaşlara ziyaretler gerçekleştiren Civan, buradaki görevine sonuna kadar devam etmek istiyor.

"Okyanusta bir damla olayım isteğiyle başladım"

Hatice Civan, 21 yıldır Isparta'da sınıf öğretmenliği yaptığını belirterek, pandeminin başlamasının ardından okulların kapandığını, bu sürede bir arkadaşının medyada attığı 'vefa grubunda çalışmak isteyen var mı?' mesajı üzerine bu yola çıktığını söyledi. Civan, "Bu süreçte bende taşın altına elimi koyayım, okyanusta bir damla olayım isteğiyle başladım. Koordinatörlük olacağını bilmiyordum. Başvuru yaparken 'her şeyi yapabilirim' dedim. Beni koordinatör olarak uygun gördüler. Ama sadece masa başında çalışmak bana göre bir şey değildi. Bu yüzden de gücüm yettiği sürece vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmak, yaşlılarımıza hal hatır sormak güzel bir duygu. Vefa grubu olarak yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bazen maaşlarını çektik, bazen yemek ayarladık, ilaçlarını aldık, bazen de dışarda kalmışsa evine bıraktık. 20 yaş altı çocuklarımızın da ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalıştık" dedi.

"Devletimizin verdiği destekle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz"

Vaka sayılarındaki azalmanın ardından Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kapsamını genişlettiklerini belirten Civan, "Isparta'da kimin neye ihtiyacı varsa vefa grubu yetmeye çalıştı. Devletimizin verdiği destekle birlikte Isparta'da yaşlı, genç, çocuk, kadın ne varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'nden vefa grubuna ulaştıkları takdirde en geç yarım saat içerisinde ihtiyaçlarını gideriyor ve yanlarında oluyoruz. Bir annemiz doğum günü kutlamak istiyor ama imkanı yoksa onlara sürpriz yapabiliyoruz. Tek amacımız var gönüllere dokunabilmek ve bu süreçte Isparta Valiliği ile devletimizin desteğini tam anlamıyla yerine getirebilmek" diye konuştu.

"Ömür boyu bu işi yapmak isterim"

Gönüllere dokunmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini kaydeden Hatice Civan, "Bana deseler ki '7 gün 24 saat ömür boyu bu işi yapar mısın' yüzde 100 her türlü garantiyi vererek bunu yapmak isterim. İhtiyacı olan insanların yanında olmak kadar güzel bir duygu yok" dedi.

"Valilik olarak hepsine müteşekkiriz"

İl İdare ve Denetim Müdürü ve Vefa Sosyal Destek Grup Başkanı Figen Beşik de kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kurulduğu günden beri 180 bin kişiye hizmet verdiğine değinen Beşik, ettik. Çok güzel geri dönüşümler aldık. İnsanların hayatlarına dokunduk. Çok başarılı bir ekibimiz var. İşi sahiplenerek, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak gönüllü çalıştılar. Valilik olarak hepsine müteşekkiriz" dedi.

"Vefa grubu bize şükretmeyi öğretti"

Sadece karantinadaki vatandaşlara hizmet vermediklerinin altını çizen Beşik, "Ayrıca vatandaşlarımızın maaş, ilaç, alışveriş gibi ihtiyaçlarına da yardımcı oluyoruz. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ile ihtiyacı olan ve hiç kimsesi olmayan vatandaşlarımıza da dokunduk. Onların da her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Çok güzel anılar biriktirdik, bizi bir aile olarak gördüler. Sürekli arıyorlar. Özel günlerde bize sürprizler yaparak duygusal anlar yaşatıyorlar. Telefonla arıyorlar, dualar ediyorlar. Bu bizim için mutluluk verici. Vefa grubu bize şükretmeyi öğretti" ifadelerini kullandı.

"Yoğun dönemde yaklaşık 500 kişiyle çalıştık"

Beşik, vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ekip sayısını azalttıklarını belirterek, "Yoğun dönemde yaklaşık 500 kişiyle çalıştık. Vakalarda azalma olunca ekibimizi 15 kişiye indirdik. Şuanda 15 kişiyle hizmet veriyoruz. İnşallah bu sorunu hep birlikte çözeceğiz, biz özveri ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası
Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası

Vefa Sosyal Destek Grubu, Isparta, Pandemi, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta'nın 'Vefa'lı Hatice ablası - Son Dakika


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