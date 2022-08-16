Olay, sabah saatlerinde Yalvaç ilçesi Celeptaş köyündeki müstakil bir evde meydana geldi. 90 yaşındaki Vahide Demir'in yalnız yaşadığı evinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapıda yer yer yıkılmalar meydana geldi. Yapılan enkaz aramasında Vahide Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Demir'in cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta'da yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

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