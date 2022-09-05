Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, Bağkonak köyünde bir mermer ocağından yaklaşık 90 bin lira değerindeki bakır kabloların ve Çetince köyü muhtarlığına ait 100 bin lira değerindeki elektrik panellerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, Isparta, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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