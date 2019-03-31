Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil...
3 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Hilmi Tütüncü kazandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Hilmi Tütüncü kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Hilmi Tütüncü 4 bin 495, AK Parti adayı Mustafa Eren 2 bin 732, İYİ Parti adayı Tekin Bayram 2 bin 660 oy aldı.
-Tütüncü'nün öz geçmişi
Tütüncü, 1975 yılında Yalvaç'ta doğdu. İlk, orta ve liseyi Yalvaç'ta tamamlayan Tütüncü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 15 senedir Yalvaç'ta serbest avukat olarak çalışan Tütüncü, 2014'teki mahalli idareler seçiminde Yalvaç belediye başkanı seçildi.
Halil Hilmi Tütüncü, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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