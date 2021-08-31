Isparta'nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı - Son Dakika

Isparta Belediyesi tarafından yenilenen ve gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı bir güzellik sunan şehrin seyir terası Kirazlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şehrin terası Kirazlıdere'nin hizmete sunulması dolayısıyla düzenlenen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan ve parti teşkilatları, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, ilçe ve belde belediye başkanları, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve mahalle muhtarları, belediye meclisi üyeleri, ITSO yönetimi, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise korona virüsü dolayısıyla karantina sürecinde olduğundan programa katılamadı.

Amfi Tiyatro bölgesinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar kendileri için hazırlanan programlarla doyasıya eğlendi. Vatandaşlar şehri kuşbakışı seyrederek güzel bir gün geçirdi. Isparta Belediyesi ve Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Mehteran ekipleri ortaklaşa vatandaşlara gösteri yaptı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Kirazlıdere'nin 30 Ağustos Zafer Bayramında vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydederek, "Şükrü Başdeğirmen Başkanımızın burada çok emekleri var. Korona virüs karantinasında bulunmasından dolayı bugün aramızda olamadı. Başkanımız Kirazlıdere'nin kazandırılması noktasında her gün buraya gelerek incelemelerde bulundu, büyük emekler verdi. Kirazlıdere Şükrü Başkanımızın bir hayaliydi. Bu hayal gerçekleşti ancak başkanımız açılış gününde burada olamadı. En kısa zamanda bizlerle olacak ve burada Isparta hemşehrilerimizle bir arada olacak. Isparta Belediyemiz tarafından işletilen Kirazlıdere Sosyal Tesislerimizi de hizmete açtık. Bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla, amfi tiyatrosuyla, şelaleleriyle, F4 savaş uçağımızın görselliği, Isparta manzarasıyla Kirazlıdere hizmete girdi. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kirazlıdere'ye emeği geçen başta Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, personelimize çok teşekkür ediyorum. Allah bize, daha nice Zafer Bayramlarında, Ispartalı hemşehrilerimiz için hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Kirazlıdere'nin çocukluğunun geçtiği yerler olduğunu dile getiren AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de, "Emre mahallesinde büyüdüm. Buralara çıkardık, çocukluğumuz buralarda geçti. Bugün Belediye Başkanımız, ekibi burayı hem güzelleştirerek, hem de Isparta halkının seyir zevkine ve mesirelik alanlar oluşturulmasından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah Isparta'ya güzellikler katmaya hep beraber devam edeceğiz. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, Kirazlıdere'nin geçmişte güzel bir mekan olduğunu ardından atıl bir vaziyette kaldığını dile getirerek, "Kirazlıdere'yi pejmürde bir halden çıkartıp, bugün bütün vatandaşlarımızın şahit olduğu üzere gezilebilir, görülebilir, seyir terası ile şehrin tümüne hakim bir noktadan Isparta'nın tamamını seyretme imkanı bulunan bir yeri, kaliteli imalatın en güzelini belediyenin kendi işçisiyle, emeğiyle yaparak böyle bir eser ortaya çıkarıldı. Başta Şükrü Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizi de gezdirebileceğimiz bir mekan kazandırıldı. Kirazlıdere'nin hayırlı olmasını, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Her hafta etkinliklerin yapılabileceği bir amfi tiyatroda kazandırıldı. İnşallah Kirazlıdere'yi Andık Deresi ve Sidre Tepesi ile de birleştirme noktasında çalışmalar olacak. Daha mükemmel şekle getirilmesi noktasında da belediyemiz güzel işlere imza atacak" görüşlerinde bulundu.

Hizmete sunulmasıyla birlikte Kirazlıdere'ye akın eden ve şehri kuşbakışı izleme imkanı bulan, sosyal tesislerde dinlenen, düzenlenen aktivitelerle çocukları hoşça vakit geçiren vatandaşlarda böyle bir projenin Isparta'ya kazandırılmasından dolayı duydukları mutluluklarını dile getirerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler.

Kirazlıdere'nin hizmete sunulması dolayısıyla çocuklara yönelik gün boyu çocuk oyunları, kukla gösterileri, ödüllü yarışmalar ile açık hava konseri düzenlendi.

Isparta'yı kuşbakışı gören ve şehrin terası olarak nitelendirilen Kirazlıdere'de çok sayıda yenilikler vatandaşları bekliyor. Vatandaşların geçmişte uğramaya çekindiği Kirazlıdere artık ailelerin, gençlerin rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği, güzel vakit geçirebilecekleri bir şekle getirildi.

Kirazlıdere'nin yeni yüzüyle vatandaşlara sunduğu imkanlar ve yapılan çalışmalar şu şekilde;

Kirazlıdere'nin en üst noktasına belediye tarafından işletilecek bir sosyal tesis inşa edilirken, vatandaşlar burada yemeklerini yiyebilecek, çay-kahvelerini içebilecek ve şehri kuşbakışı seyredebilecek.

Sosyal tesise ulaşan 1200 metrelik yol güzergahında bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturuldu, araç yolu ise renkli baskı asfaltla kaplandı. Yol güzergahı boyunca ayrıca surlar oluşturuldu, oturma bankları kondu. Yürüyüş yolunda belediyenin kendi imalatı olan begonit taşlar kullanıldı. Yol boyu aydınlatma direkleri kondu, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında Kirazlıdere ismine has süs kirazı ağaçları başta olmak üzere oya ağaçları dikildi. Dikilen her bir ağaca 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri verildi. Kirazlıdere hat üzerinde 100 araçlık otopark alanı oluşturuldu.

Yol güzergahında ayrıca özel günlerde sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılabileceği bir adet amfi tiyatro ile meydan oluşturulurken, altında da 4 adet aperatif yiyeceklerin, çay ve kahvenin satılacağı dükkanlar oluşturuldu.

Yol üzerinde birisi büyük olmak üzere iki adet şelale yapıldı. Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen F-4 fantom savaş uçağının Ispartalı hava şehitlerimiz anısına montajı gerçekleştirildi.