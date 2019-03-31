Son Dakika Haberleri: Isparta'nın Yenişarbademli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Isparta'nın Yenişarbademli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özata kazandı.

Isparta'nın Yenişarbademli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özata kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özata 933, CHP adayı Mustafa Erdem 612 oy aldı.

-Özata'nın özgeçmişi-

Özata, ilk, orta ve lise eğitimini Yenişarbademli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Özata, 112 istasyonunda görev yapıyor. Özata, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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