Isparta'nın Yenişarbademli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
1 saat önce
Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Özata kazandı.
Isparta
'nın Yenişarbademli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Özata
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Özata 933, CHP
adayı Mustafa Erdem
612 oy aldı.
-Özata'nın özgeçmişi-
Özata, ilk, orta ve lise eğitimini Yenişarbademli'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesinden mezun olan Özata, 112 istasyonunda görev yapıyor. Özata, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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