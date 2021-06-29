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Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi - Son Dakika

Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi

29.06.2021 15:25
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi, System.String[]

Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, kentin nüfusa oranla koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "111 çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımı üstlenilmiş durumdadır" dedi.

Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, kentin nüfusa oranla koruyucu aile yanındaki çocuk sayısında Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "111 çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımı üstlenilmiş durumdadır" dedi.

Isparta'da koruyucu aileler ve çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, hem tanışma fırsatı buldular hem de hoşça vakit geçirdiler. Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklar birlikte kahvaltı yaparken, çocuklar oyun parkında doyasıya eğlendi.

"Yaklaşık 5 bin gönül elçimiz var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında başlatılan Gönül Elçileri projesinin Isparta'da yaklaşık 5 yıldır uygulandığını belirtti. Kütük, "Gönül elçileri projesinin bir ayağı da koruyucu aileyi Türkiye genelinde geliştirmek ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayımızı artırmaktı. Bu anlamda Isparta'da çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 5 bin gönül elçimiz var. Bu gönül elçilerimizin çalışmalarıyla Isparta'da gönül elçiliğini bir yere kadar getirdik. 3 gün önce Cumhurbaşkanımızın yayımlamış olduğu bir kararname var. Kararnameye göre 30 Haziran koruyucu aileler günü olarak ilan edildi" dedi.

"111 çocuğumuz koruyucu aile yanında"

Isparta'nın nüfusa oranla koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı bakımından Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Kütük, kentte 111 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu söyledi. Kentte başarılı çalışmalara imza attıklarına değinen Yakup Kütük, "Koruyucu aile uygulaması bakımından tüm Türkiye geneline örnek çalışmalarımız var. Birkaç çocuğumuza bakan hatta Türkiye'de muhacir olarak bulunan diğer ülkelerden gelen, ailesi olamayan çocuklarımıza bakan bir modelimiz mevcut. Son 3-4 yıldır nüfusa oranla koruyucu aile bakımından başka illere birinciliği kaptırmadığımızdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"5 yıldır koruyucu ailelik yapıyoruz"

2 çocuğun koruyucu aileliğini üstelenen Adnan Sabri İnan, çok mutlu olduğunu söyledi. 5 yılı aşkın süredir koruyucu ailelik yaptıklarını ifade eden İnan, "Pandemiden dolayı biraz sıkıcı bir dönem geçti ama evin bahçesinde onları mutlu etmeye çalıştık. Bugün de böyle güzel bir etkinlik olmuş. İlk defa böyle evden uzaklaşmış oldu" dedi.

"Kızımız 'bir kardeş alabilir miyiz' diye teklifte bulundu"

Koruyucu aile olmaya kendi kızlarının teklifi üzerine karar verdiklerini belirten İnan, "Bizim bir kızımız, 2 oğlumuz var. Oğlumuzun biri evlendi ondan da torunumuz var. Evde sadece kızımız kaldı. Evde kimse kalmayınca kızımız 'evde canım sıkılıyor, bir kardeş alabilir miyiz' diye teklifte bulundu. Diğer çocuklarımızla konuştuk, itiraz eden olmayınca öyle bir karar verdik. Bir kız diye sosyal hizmetler il müdürlüğüne gittik ama orada kardeş, abla vardı. Ailemizle karar verdik, daha sonra çocuklarımızı aldık. Şu an herkes mutlu" diye konuştu.

"Evliliğimizin 2'nci yılında karar verdik"

Koruyucu ailelerden Elif Aydın da diğer koruyucu ailelerle tanışmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Isparta'da bu kadar çok koruyucu aile olduğunu bilmediğini ifade eden Aydın, "Aslında biz çok önce karar verdik. Evliliğimizin şu anda 6'ncı yılındayız, ikinci yılında eşimle koruyucu aile olmaya karar vermiştik" dedi. - ISPARTA

Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi
Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi

Emine Erdoğan, Türkiye, Isparta, Gölcük, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Isparta, nüfusa oranla koruyucu aile sayısında Türkiye birincisi - Son Dakika


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