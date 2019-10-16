Isparta öğrencilerden mehmetçiğe koreografiyle destek
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:34 Kaynak: DHA
Isparta'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek verdi.
Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
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