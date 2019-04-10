Son Dakika Haberleri: Isparta Ölen Kediyi Uyandırma Çabaları Hüzünlendirdi

Isparta Ölen Kediyi Uyandırma Çabaları Hüzünlendirdi

2 saat önce

Ölen kediyi uyandırma çabaları hüzünlendirdiIsparta'da bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi garip sesler çıkararak uyandırmaya çalışan başka bir kedinin halleri görenleri hüzünlendirdi.

Ölen kediyi uyandırma çabaları hüzünlendirdi

Isparta'da bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi garip sesler çıkararak uyandırmaya çalışan başka bir kedinin halleri görenleri hüzünlendirdi.

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, bir aracın çarptığı tahmin edilen kedi telef oldu. Yol ortasında hareketsiz kalan kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin davranışları ise dikkati çekti. Yerde yatanın başından ayrılmayan, garip sesler çıkararak ona dokunan ve koklayarak uyandırmaya çalışan kedinin çabaları görenleri hüzünlendirdi.

Kedinin durumuna üzülen bir vatandaş yardım etmek ve ölü kediyi yoldan kaldırmak için elini uzattı ancak diğer kedi zarar vereceğini düşünerek dokunmasına izin vermedi. Aynı vatandaşın daha sonra refüje çıkardığı kedi ölüsünü bırakmayan kedi, uyandırmaya çalışmayı sürdürdü.

Kedinin bu çabaları ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:51 Kaynak: DHA
Isparta, Güncel
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