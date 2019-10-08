Son Dakika Haberleri: Isparta ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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Isparta ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

30 dakika önce

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktıIsparta'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaçlara, sonra da aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.

Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaçlara, sonra da aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.'nün (25) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 6 Ekim günü saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi 111. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Hakkı İnliceliler'in kullandığı 07 FZT 37 plakalı motosiklet, önce kaldırımdaki ağaçlara, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler ile arkasında oturan Gülsüm Ö. yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Hakkı İnliceliler'in cenazesi incelemeler sonrası Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülsüm Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin ağaca çarpma anı ve üzerindeki 2 kişinin yola savrulması anbean kaydedildi.

Isparta ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
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