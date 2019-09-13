Son Dakika Haberleri: Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı
Son Dakika Güncel Haber

Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı

37 dakika önce

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atana Refik Ulusoy, dün görevine başladı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı, System.String[]

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atana Refik Ulusoy, dün görevine başladı.


Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Bölge Müdürü Refik Ulusoy'u, Bölge Müdür Yardımcıları Yaşar Ramazan Kartal, Nuri Maraş ve Tahsin Etli ile birlikte Şube Müdürleri, Isparta İşletme Müdürü, Isparta Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Atasoy ve bölge müdürlüğü personeli karşıladı. Karşılama heyeti yeni bölge müdürüne 'Hoş geldiniz' diyerek, yeni görevini tebrik etti.


Ulusoy: "Devletimize, milletimize ve teşkilatımıza en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız"


Bölge Müdürü Refik Ulusoy ise, "Öncelikle Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde bu güne kadar görev yapan ve başarılı çalışmalar yürüten meslektaşlarımıza, görevi devraldığım Kenan Akduman beye ve çalışma arkadaşlarına yaptıkları güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak devletimize, milletimize ve teşkilatımıza en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız. Faaliyetlerimiz 'İnsana saygı ve işine saygı' prensibi ile yürütülecektir" dedi.


Ulusoy ayrıca, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. - ISPARTA

Çanakkale, Isparta, ulusoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:08:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta Orman Bölge Müdürü Ulusoy görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]