Isparta-otomobil beton kulübeye çarptı - Son Dakika
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Isparta-otomobil beton kulübeye çarptı

6 saat önce

Otomobil beton kulübeye çarptıISPARTA' sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton kulübeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil beton kulübeye çarptı

ISPARTA' sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton kulübeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Isparta- Burdur karayolunda meydana geldi. Ahmet Evgin'in kullandığı 32 LS 725 plakalı otomobil, İlavus köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, beton kulübeye çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Evgin yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Isparta-otomobil beton kulübeye çarptı

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
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