Isparta Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde Kazı Süresi 1 Yıla Uzatıldı

Isparta
'nın Yalvaç
ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı
, Men Tapınağı ve St. Paul Kilisesi'nde yürütülecek çalışmalar ve ortaya çıkarılacak eserlerle birlikte antik kente gelen ziyaretçi sayısının 100 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
Yalvaç'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla antik kentteki kazı çalışmalarının 1 yıla çıkarıldığını açıkladı. 2007 yılında Bakanlar Kurulu
kararıyla başlatılan kazı çalışmalarının bu güne kadar yılda 5 aylık sürede yapılabildiğini, bunun da çalışmaları kesintiye uğrattığını aktaran Özhanlı, alınan kararın kendilerini sevindirdiğini söyledi.
'BİRÇOK ESERİN ORTAYA ÇIKARILMASI DEMEKTİR' Türkiye
genelinde bakanlıkça yürütülen 118 kazı alanı bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Bakanlık bu kazılardan 20'sinde yıl boyunca kazı çalışmalarının yürütülmesi yönünde bir karar almış durumda. Bu da bizim 70- 80 dolayında işçiyle kazı çalışmalarını sürdüreceğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca oldukça önemli bir turizm merkezi olan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde birçok eserin ortaya çıkarılması demektir diye konuştu.
100 BİN TURİST HEDEFİ
Kazıda ortaya çıkan eserlerin ülke turizmine, bilime çok büyük katkılar sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, sözlerin şöyle sürdürdü
Pisidia Antiokheia Antik Kenti hipotamik kent planıyla şehirleşme konusunda Antiokheia'nın en önemli kentlerinden biridir. Hemen yanı başında olan ve Helenistik
dönemde hac merkezi olan Men Tapınağı oldukça önemli. Orada astroloji gözlemleri yapılmış olduğunu biliyoruz. Oranın kazısı tamamlandığında yıldız ve ayın hareketlerini gözlemleyebilecek teleskoplar yerleştirilmesiyle büyük bir turizm potansiyeli oluşacaktır. Tabii ki Antiokheia'yı dünya üzerinde hac merkezi olarak tanıtan St. Paul Kilisesi. Kilisenin kazısını bu çalışmayla tamamladığımızda bugün gelen 20 bin turiste yaklaşık 80 bin daha katmamız demektir. Çünkü burada çıkarılacak eserler, restorasyon ve konservasyon işlemleri buraya olan ilgiyi mutlaka artıracaktır.
'YEREL DESTEK ŞART'
Bakanlığın kazı çalışmalarının süresini 12 aya uzatmasının oldukça yararlı olduğunu ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Bakanlığın tahsis edeceği ödeneklerle işi tam anlamıyla yürütmek mümkün olmayabiliyor. Ben o yüzden kentimizin yerel yönetimlerine Sayın Valimize de bu konuda bize destek sağlamaları konusunda ricada bulunuyorum dedi.