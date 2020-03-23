ISPARTA Plastik malzeme deposunda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel ISPARTA Plastik malzeme deposunda yangın - Son Dakika

ISPARTA Plastik malzeme deposunda yangın

6 saat önce

Plastik malzeme deposunda yangınIsparta'da bir işyerine ait plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Plastik malzeme deposunda yangın

Isparta'da bir işyerine ait plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Olay saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Orma Fabrikası yanında bulunan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Eyüp Avcılar'a ait depoda meydana geldi. Geçen hafta yaşanan kuvvetli fırtınada zarar gören deponun çatısında onarım yapan işçiler, kaynak makinesi ile çalıştıkları sırada yere dökülen kıvılcımlar, depoda bulunan plastik boruları tutuşturdu. İşçiler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiyeye haber verdi. Şans eseri bir başka yangından dönen 3 itfaiye aracı, hemen olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangında bazı plastik borular zarar görürken depoyu yoğun duman kapladı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının meydana geldiği bölümde kalan malzemeler tahliye edildi.

ISPARTA Plastik malzeme deposunda yangın

Avcılar, Isparta, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:10 Kaynak: DHA

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