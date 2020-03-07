Isparta protokolünden Isparta 32 Spor'a sürpriz ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'a yarın Isparta'da oynanacak Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı öncesinde kent protokolünden moral ziyareti gerçekleştirdi. Kulüp tesislerindeki toplantıya Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yaman, Isparta Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO ) Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.



"Isparta avantajı iyi değerlendirmeli"



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'a Bucak Belediye Oğuzhanspor maçında başarılar diledi. Takımın maddi ve manevi yanında olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "Yarınki maç öncesi hep beraber olalım dedik. Yarınki maçımız seyircisiz oynanacak. Bunun sebebi de maalesef bazı seyircilerimizin sahaya attığı cisimler. Öncelikle vatandaşlarımıza ve gençlerimize şu söylemek istiyorum: Sahaya atılan cisimler bundan sonra atılırsa daha çok cezalar alabiliriz.Takımımızın kalan 6 maçını kazanmasını ve şampiyon olmasını istiyoruz. Ceza 2 maçtı biliyorsunuz, başkanımız ve yöneticilerimiz bunu 1'e düşürdüler. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakiplerimizde bizler kadar istekli. 4 ekip liderliğe oynuyor. Ancak biz avantajımız daha iyi. Isparta seyircisi açısından diğer göre çok daha önde. 1,2 ve 3, Lig maçlarında olmadığı kadar seyircimiz var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Yarın bir çok arkadaş maça gidemeyeceği için üzülecekler. Bunun da sebebi sadece ve sadece sahaya atılan cisimler. Bu hassas konuyu da belirtmek istedim" dedi.



"6 maç sonrası zafere ulaşalım, şampiyonluğu kazanalım"



Sezon sonunda hedefe varılması için birlik ve beraberliğin öneminden bahseden Başkan Başdeğirmen, "6 maç sonrası zafere ulaşalım, şampiyonluğu kazanalım. Önümüzdeki dönemde de 3.Ligde olalım inşallah. Uzun yıllardır uğraşıyoruz. Son anda şampiyonluğu kaybediyoruz. El birliğiyle bu işi kurtaracağız. Maddi destek de önemli. Sporu belli bir giderle götürüyoruz. Birkaç kişinin sırtında gidiyor. Yeni dönemlerde daha iyi ve daha fazla ileriye gidebilmek için hep beraber destek olmalıyız. Takımın sıkıntılarını konuşalım ve çözelim diye buradayız. Atakan Başkanımız, Galip Başkanımız, yönetimimiz teknik heyet ve sporcularımızı kutluyorum. Basınımızın desteği de önemli. Sizler takımımıza destek oluyorsunuz. Vatandaşa ve seyirciye duyurmak anlamında katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bugün burada Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve ITSO Başkan Vekilimiz bulunuyor. Valimizin ve Milletvekillerimizin de desteği ortada. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



"Kulübümüze hoş geldiniz"



Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yaman, Isparta Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO ) Meclis Başkanı Osman Şahlan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yazgan, "Hepiniz kulübümüze hoş geldiniz. Bugünlerde birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız olduğu dönemde bizleri ziyaret etmeniz bizi mutlu etti. Bugün hep birlikteyiz. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.



"Bu takımı 3. Lige çıkaracağız inşallah"



Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Turgut Kul ise 3. Lige çıkmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Tüm maçlarımızı en kayıpsız şekilde geçip şampiyon olacağız 3. Lige çıkarmak için Teknik heyet ve futbolcular olarak en iyi şekilde çalışıyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu takımı 3. Lige çıkaracağız inşallah" şeklinde konuştu.



Kaptan'dan şampiyonluk sözü



Isparta 32 Spor Takım Kaptanı Volkan Serim ise şampiyonluk için söz vererek, "Öncelikle ziyaretinizden dolayı takım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Böyle birlikteliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Isparta halkı için son 1.5 aya girdik. Bu bataklıktan çıkmak için herkes taşın altına sokmak zorunda. Biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Eşimizden, dostumuzdan ayrı buraya geldik. Kimliğimizde belki Isparta yazmıyor ama Isparta için mücadele ediyor. Kafa olarak şampiyonluğa kenetlendik. Rakiplerimiz puan kaybedecek bizde kazanacağız. Kaybedeceklerine inanıyorum. Bu takımın şampiyon olacağına yürekten inanıyorum. Bunun sözünü veriyoruz. Daha 6 haftamız var. Son 1.5 ayı iyi değerlendirelim ve şampiyon olalım inşallah" dedi. - ISPARTA