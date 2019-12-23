Isparta rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı - Son Dakika
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Isparta rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

6 saat önce

Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptıISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı.

Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı. Yaralanan Ali S., hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattaki tahta plaka şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp, bölgede yürüyen Ali S.?ye çarptı. Tahta plakanın çarpması sonucu yere düşen Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ali S., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden kopan tahta plakanın inşaatın yanından yürüyen Ali S.?ye çarptığı anlar yer aldı.

Isparta rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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