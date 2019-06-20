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ISPARTA Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı

1 saat önce

Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan ceza alan ve aranan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.Ç.'nin Arak köyündeki ikametlerine baskın yapan ekipler fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6 kadın ve 1 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındığı evin daha önce de zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında mühürlendiği belirtildi.
ISPARTA Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
Jandarma, Şarkikaraağaç, Güncel
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