ISPARTA Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı
1 saat önce
Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı Isparta
'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan ceza alan ve aranan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.Ç.'nin Arak köyündeki ikametlerine baskın yapan ekipler fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6 kadın ve 1 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındığı evin daha önce de zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında mühürlendiği belirtildi.
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