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Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika

Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi

09.09.2021 10:24

Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.

Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keskin:

"Hastanemize başvuranların yüzde 25'i il dışından"

"Pandemide hastanemize 47 bin 150 Covid-19'lu hasta başvurdu"

"Pandemi sürecinde 1 milyon 844 bin hasta baktık"

"Covid-19'lu hastalar için tamamen izole bir alanımız var"

ISPARTA - Isparta Şehir Hastanesi, 4,5 yıllık sürede toplam 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verirken, pandemi döneminde de önemli görev üstlendi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, pandemide hastaneye başvuran 1 milyon 844 bin hastadan 47 bin 150'sinin Covid-19 tanılı olduğunu söyledi.

24 Mart 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi, aradan geçen 4,5 yıl gibi bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi. En ileri teknolojiye sahip hastane, 222 bin 571 metrekare alan üzerine 755 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. Ancak hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi bugün itibariyle 830'a ulaştı. Açıldığı günden beri Afyonkarahisar, Denizli, Burdur gibi illere de hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi, pandemi sürecinde de önemli bir görev üstlendi. Hastane, pandemide bugüne kadar 47 bin 150 Covid-19 tanılı hastaya hizmet verirken, 1 Ocak-5 Eylül tarihleri arasında 117 bin 682 doz aşı uyguladı.

"Yoğun bakım yatak kapasitesi 188'e çıktı"

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, pandemi sürecindeki çalışmalarını İHA muhabirine anlattı. Dr. Keskin, hastanenin yatak kapasitesinin 755'den 830'a çıktığını belirterek, yoğun bakım yatak sayısının da 138'den 188'e çıktığını söyledi. Keskin, hastanede 236'sı uzman, toplam 262 doktorun görev yaptığını söyledi.

"4,5 yıllık sürede 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdik"

Isparta Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bu yana geçen 4,5 yıllık sürede 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdiğine değinen Başhekim Keskin, "Hastanemizde bugüne kadar 181 bin 400 hasta yattı, yoğun bakımda yatan hasta sayımız ise toplam 37 bin 843 oldu. Bugüne kadar 216 bin 677 ameliyat yaptık" dedi.

"Hastanemize başvuranların yüzde 25'i il dışından"

Hastanenin çevre illere de hizmet verdiğini kaydeden Dr. Ferudun Ruşen Keskin, "Pandemi öncesinde bir çalışma yaptık. Çalışmamızda ayaktan hastanemize başvuranların yüzde 25'i, yatan hasta sayımızın da yüzde 26'sının Isparta nüfusuna kayıtlı olmayan, çevre illerden gelen hastalarımızdan oluştuğunu gördük. Pandemide böyle bir çalışma yapmadık. Pandemide her il hastasını kendi il içerisinde organize etmek durumunda" diye konuştu.

"Covid-19'lu hastalar için tamamen izole bir alanımız var"

Uzm. Dr. Keskin, Isparta Şehir Hastanesi'ne geçen yıl Nisan ayından bu yana 47 bin 150 Covid-19 teşhisi konulan hasta başvurduğu söyledi. Bu hastalardan 6 bin 230'unun yataklı, bin 516'sının ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Keskin, "Geçen yıl Nisan'dan bu yana hizmet aralıksız devam etti. Hem pandemiyi hem de normal hastaları birlikte devam ettirmek zorundayız. Ne pandemide Covid'li hastalar mağdur olsun, ne de diğer hastalar mağdur olsun. Bu yüzden iki taraftan devam ediyoruz. Bizim Şehir Hastanesi olarak şansımız, tamamen izole bir alanımız var. Burada bütün pandemi işlemlerini yapıyoruz. Tamamen izole bir yerde, normal hastalarla hiçbir bağlantısı yok, oraya ait bir tomografi cihazımız var. Oradan taburcu olan hastalar ambulansla evine, daha sıkıntılı olanlar ise yukarıdaki kliniğe, daha kötü olanları da yoğun bakıma yatıracak bir düzeneğimiz var. Normal hastalarla Covid'li hastalar birbirinden izole, bağımsız oluyor" dedi.

"Pandemi sürecinde 1 milyon 844 bin hasta baktık"

Keskin, geçen yıl Nisan ayından Eylül ayına kadar yaklaşık 1 milyon 844 bin hasta baktıklarını belirterek, "Bunlardan 47 bin 150'si Covid-19 teşhisi konulan hasta. Bu sürede 45 bin 557 hasta yatmış, bunun 6 bin 230'u Covid hastası. Yoğun bakımda 10 bin 539 hastamız yatmış bunun bin 516'sı Covid'li. 51 bin 442 ameliyat yapmışız, bunun 277 tanesi Covid-19 hastası. Bu arada yaklaşık 117 bin aşı yapmışız" dedi.

"Covid-19'u atlatanalar için izlem polikliniği açtık"

Covid-19 geçiren hastalar için hastalık sonrası takiplerinin yapılması amacıyla bir izlem polikliniği oluşturduklarını kaydeden Keskin, "Covid geçiren hastaların hastalık sonrasında bazen kalp, akciğer gibi değişik organlarında sorun çıkabiliyor. Bu sorunların nereden kaynaklandığını, nasıl tedavi etmemiz gerektiğini veya hasar bırakıp, bırakmadığını görmek için izlem polikliniği açtık. Burada antikor ölçümleri yapılıyor, akciğer filmleri çekilerek, kan tahlilleri yapılıyor. Poliklinikte bir dahiliye, bir göğüs ve bir fizik tedavi uzmanı görev yapıyor. 4 aylık süreçte burada yaklaşık 11 bin hastamıza hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Keskin, Covid-19'dan korunmanın en büyük aracının aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları önerisinde bulundu.

Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Pandemi, Isparta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi - Son Dakika
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