Son Dakika Haberleri: Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği

19 dakika önce

Isparta Şehir Hastanesi başhekim ve yöneticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ederek tek tek bayramlarını kutladı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği, System.String[]
Isparta Şehir Hastanesi başhekim ve yöneticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ederek tek tek bayramlarını kutladı. Başhekim ayrıca, çocuk hastalara bayram harçlığı verdi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Uz.Dr. Ferudun Ruşen Keskin ve beraberindeki hastane yöneticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram kutlaması gerçekleştirdi.

Kutlama kapsamında bayram tatilinde nöbetçi personel ve hastanede yatan hastaları ziyaret eden Başhekim Keskin ve ekibi, personelin bayramını kutlayıp kolaylıklar dilerken, hastalarla bayramlaşarak 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Bayramlaşma kapsamında ayrıca, Başhekim Keskin çocuk hastalara bayram harçlığı da verdi.

Hastanedeki bayram ziyaretinde bayram şekeri, çikolata ve baklava ikramlarında bulunuldu. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Dolar, 5,80'nin altına geriledi Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Van, İranlı turistler için seferber oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:37:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]