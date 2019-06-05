Isparta Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma etkinliği

Isparta Şehir Hastanesi başhekim ve yöneticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ederek tek tek bayramlarını kutladı.

Isparta Şehir Hastanesi başhekim ve yöneticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ederek tek tek bayramlarını kutladı. Başhekim ayrıca, çocuk hastalara bayram harçlığı verdi.



Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Uz.Dr. Ferudun Ruşen Keskin ve beraberindeki hastane yöneticileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram kutlaması gerçekleştirdi.



Kutlama kapsamında bayram tatilinde nöbetçi personel ve hastanede yatan hastaları ziyaret eden Başhekim Keskin ve ekibi, personelin bayramını kutlayıp kolaylıklar dilerken, hastalarla bayramlaşarak 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.



Bayramlaşma kapsamında ayrıca, Başhekim Keskin çocuk hastalara bayram harçlığı da verdi.



Hastanedeki bayram ziyaretinde bayram şekeri, çikolata ve baklava ikramlarında bulunuldu. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

Dolar, 5,80'nin altına geriledi

Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü

Van, İranlı turistler için seferber oldu!