Isparta Şehir Hastanesi'nde Otizm Farkındalık Etkinliği

Isparta Şehir Hastanesi'nde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Otizminizin farkındayız, sizlerin yanındayız" programı düzenlendi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında "Otizminizin farkındayız, sizlerin yanındayız" programı düzenlendi. Programda konuşan Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin, "Otizmin sadece bugün değil her gün farkındayız ve otizmli her bireyin yanındayız" dedi.



Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliğe Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin, hastane yönetimi, Isparta Nefes Otizm Derneği yönetici ve üyeleri, otizmli çocuklar, ebeveynleri, Isparta Yılmaz Şener İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, hastane çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Keskin: "Otizmin sadece bugün değil her gün farkındayız"



Programda konuşan Hastane Başhekimi Ferudun Ruşen Keskin yaptığı açıklama, "Bilindiği üzere Otizm, erken çocukluk çağında belirtilerin görüldüğü ve yaşam boyu devam eden bir nöro gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, günümüzde her 68 çocuktan biri için konuluyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de 0 - 18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gençten, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı ise sadece 30 bin 50. Hastanede 2 tane Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanımız, Ergoterapi Ünitemiz ve Çocuk Gelişim Uzmanlarımızla Otizmin tanısı ve tedavisi için geniş çaplı çalışmalar yapılmakta ve Otistik bireylerimize ve aile fertlerine hizmet vermektedir. Tüm arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Isparta Şehir Hastanesi olarak, otizmin sadece bugün değil her gün farkındayız ve otizmli her bireyin yanındayız" dedi.



Otizm farkındalık etkinliği



Etkinlikte, 16 yaşındaki otizmli gencin Ali Ozan Ünaldı'nın annesi Sayın Şerife Ünaldı yaptığı konuşmada otizmli annesi olarak yaşadığı süreci ve duygularını katılımcılarla paylaştı. Isparta Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Emel Özen de otizm tanı ve tedavi süreci, otizmli bireylerin davranış şekilleri ve nasıl davranılacağı hakkında bilgiler verdi. Seminerin ardından pasta kesimi yapılarak otizmli çocuklarımız için parmak boyama ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. - ISPARTA

