Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı - Son Dakika

Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı

7 saat önce

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde yaşanan arbedeyi görüntülemeye çalışan gazeteci, kamuya açık alanda çekim yapmakta bir sıkıntı bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı, System.String[]

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde yaşanan arbedeyi görüntülemeye çalışan gazeteci, kamuya açık alanda çekim yapmakta bir sıkıntı bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından fiziki saldırıya uğradı. İHA Muhabiri Feti Kılıç, basın kartını göstermesi ve gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, bir grup güvenlik görevlisi ve vardiya amiri tarafından derdest edilmeye çalışıldı. Yaşananlar ve arada geçen diyaloglar, gazetecinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Isparta'da dün gece çıkan silahlı tartışma sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrasında Isparta Şehir Hastanesi'ne akın eden yaralıların yakınları ile olayın faili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


Polis ekipleri gerginliğe müdahale ederken, hastanenin özel güvenlik görevlileri de hastane bahçesindeki yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırdı. Kamuya açık alan olarak geçen Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde gazetecilik görevini yapmaya çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Feti Kılıç, özel güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonu ile hastane bahçesinde yaşananları görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Kılıç, güvenlik amiri olduğu tahmin edilen bir şahıs ve beraberindeki özel güvenlikçiler tarafından görevi başında fiziki müdahaleye maruz kaldı.


Basın kartını göstererek, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, "Muhabirsin ama yasak" yanıtını alan Kılıç, "Gazeteciyim" diyerek çekim yapmaya devam etmekte direnince, fiziki müdahaleye uğradı. Muhabirin kamerası kayıtta olan cep telefonuna elle müdahale eden özel güvenlik görevlileri, "Çekemezsin, yasak" diyerek müdahalelerini sürdürdü.


Muhabire, "Biz görevimizi yapıyoruz" diyerek müdahale etmeye devam eden özel güvenlikçiler "Müdahale edemezsin" yanıtı üzerine, "Yasak, çekemezsin" demeye devam ettiler.


İHA muhabirinin, "Tamam, bunları da çekeyim, buraya konuşun o zaman" demesi üzerine, bazı özel güvenlik görevlileri kameradan uzaklaşırken, bazıları da, "Yasak, bizi çekemezsin" diyerek gazeteciyi derdest etmeye çalıştı.


Olay, polisin özel güvenlik görevlilerine, kamuya açık alanda çekim yapmanın herhangi bir sıkıntı oluşturmadığı ikazında bulunmasıyla son buldu. - ISPARTA

Şehir Hastanesi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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