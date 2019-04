Isparta Şehir Hastanesi'nden Kanser Haftası'nda Mücadeleye Destek

Isparta'da 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Şehir Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde farkındalık programı düzenlendi.

Isparta'da 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Şehir Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte kanserle mücadele eden hastaları bir kahraman olarak nitelendiren Başhekim Yardımcısı Uz.Dr. Arzu Tığlı, "Kanser ile mücadele eden kişi, savaşın ortasında cenk eden bir kahramandır. Isparta Şehir Hastanesi siz kahramanlarımızın her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.



Düzenlenen programa Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Ferudun Ruşen Keskin, hastane yönetimi, Isparta Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği (KANSEV) yönetimi, üyeleri, kanser teşhisi almış ve hastanede tedavileri devam eden hastalar ile davetliler katıldı.



Program öncesi kanser tedavileri hastanemizde devam eden hastalarla sohbet eden Başhekim Keskin, hastalarımızın memnuniyetlerini ve önerilerini dinleyerek, Isparta Şehir Hastanesi'nin kanser teşhis ve tedavi süreçlerinde hastaların her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini dile getirdi.



"Kanserle mücadele eden kişi kahramandır, biz de kahramanların yanında olmaya devam edeceğiz"



Programın açılış konuşmalarını yapan Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Arzu Tığlı ise, "Sağlığımızın baş tehlikesi olan ve tamamen önüne geçebilmek adına henüz bir yöntem keşfedilemeyen kanser, ölümcül bir hastalık niteliği taşıyor. Ciddi sonuçların oluşumuna zemin hazırlayan kansere karşı farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek için 1-7 Nisan tarihleri arasında kanser haftası düzenleniyor. Kemoterapi ünitemizde bilindiği üzere kanser hastalarımızın teşhis ve tedavi süreçleri yürütülmektedir. Kemoterapi ünitemizde yürütülen medikal onkoloji alanında Medikal Onkoloğumuz Uz. Dr. Semih Akın hastalarımızın teşhis ve medikal süreçlerini ünite ekibimizle devam ettirmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi ile hastanemiz arasında yapılan protokoller neticesinde Onkoloji Cerrahisi'nden Prof. Dr. Recep Çetin'in hastanemizde kanser cerrahisine başlamış, başarılı vakalara imza atmaktadır" dedi.



Kanser ile mücadele eden kişiyi, savaşın ortasında cenk eden kahraman olarak nitelendiren Başhekim Yardımcısı Tığlı, "Isparta Şehir Hastanesi siz kahramanlarımızın her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tüm kanser hastalarımızın haftasını kutluyor, her birinin kanserle verdikleri savaştan galip çıkmalarını temenni ediyor, sağlıklı günlere kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.



KANSEV'den Isparta Şehir Hastanesi'ne destek teşekkürü



KANSEV Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı ise, dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak Isparta Şehir Hastanesi'nin çalışmalarından ve kanser hastalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



KANSEV derneği tarafından Meme kanseri Cerrahisi geçiren hastalara farkındalık bilekliklerinin dağıtıldığı program pasta kesimi ile sona erdi. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

