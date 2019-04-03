Isparta Şehir Hastanesinde Farkındalık Semineri

Isparta Şehir Hastanesinde "Otizminizin Farkındayız, Sizlerin Yanındayız" semineri düzenlendi.

Isparta Şehir Hastanesinde "Otizminizin Farkındayız, Sizlerin Yanındayız" semineri düzenlendi.



Hastane Başhekimi Ruşen Keskin, etkinlikte yaptığı konuşmada, otizmin görülme sıklığının günümüzde büyük bir hızla arttığını belirtti.



Hastane olarak otizmin her zaman farkında olduklarını ifade eden Keskin, "Hastanemizde otizmin tanısı ve tedavisi için geniş çaplı çalışmalar yapılmakta ve Otistik bireylerimize ve aile fertlerine hizmet verilmektedir. Otizmli her bireyin yanındayız." ifadesini kullandı.



Seminerin ardından pasta kesimi yapılarak otizmli çocuklarımız için parmak boyama ve yüz boyama etkinliği düzenlendi.

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