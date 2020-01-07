Isparta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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Isparta sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Sokak hayvanları unutulmadıIsparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını zor durumda bırakırken, Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Sokak hayvanları unutulmadı

Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını zor durumda bırakırken, Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Şehirde kar yağışının yoğun şekilde görülmesi üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Isparta Belediyesi ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerle birlikte şehrin tüm mahallelerinde ve yakın köylerinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

Isparta sokak hayvanları unutulmadı

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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