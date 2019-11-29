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Isparta sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kamerada

6 saat önce

Sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kameradaIsparta'nın Yalvaç ilçesinde dişi sokak köpeğinin bir kediyi emzirdiği anların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kamerada

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dişi sokak köpeğinin bir kediyi emzirdiği anların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalvaç ilçe merkezinde anıtsal çınar ağacının bulunduğu yerde bir sokak köpeğinin kediyi emzirmesi, görenleri şaşırttı. Bölge esnafının üşümemesi için yere serdiği eski halının üzerine uzanan sokak köpeğinin, öksüz kaldığı ve henüz yavru olduğu belirtilen kediyi emzirdiği anlar bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölge halkı köpeğin bir süredir kediye annelik yaptığını belirtirken, bu duruma kendilerinin de görenlerin de şaşırdığını anlattı. Vatandaşlar, dişi köpeğin yakın bir zamanda doğum yaptığını, kendi yavrularının ise nerede olduğunun bilinmediğini kaydetti.

Isparta sokak köpeğinin kediyi emzirdiği anlar kamerada

Isparta, Yalvaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:03 Kaynak: DHA
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