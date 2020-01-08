Isparta Spor Lisesi Aydın'da final vizesini aldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkuru'nda gerçekleştirildi.



Ülke genelindeki 17 ilden 88 takım ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okul Sporları Gençler (A-B) ve Yıldızlar Kros Grup yarışmaları, kız ve erkekler kategorilerinde yapıldı.



Isparta'yı temsil eden Spor Lisesi Genç Kız Kros A Takımı, ikinci oldu.



Spor Lisesi Genç Kız Kros A Takımı'nı ikinciliğe taşıyan takımda: Yağmur Baykal, Asiye Nur Sancar, Edanur Yavuz, İpek Nur Oğan, Melike Akkuş ve Sümeyye Karakuytu'dan oluştu.



Grup ikincisi olan Spor Lisesi, 10 Şubat'ta Osmaniye'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.



Spor Lisesi Genç Erkek Takımı da grup üçüncüsü olarak Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti.



Spor Lisesi Genç Erkek Takımını üçüncülüğe taşıyan takımda: Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya ve Ömer Çetinkaya isimli sporcular yer aldı.



Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Akkulak ve Antrenör Arif Kara'nın sporcuları, Türkiye Finallerinde de oldukça iddialı olduklarını belirttiler.



Diğer yandan, Isparta Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, elde edilen başarı sonrasında Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Akkulak, Antrenör Arif Kara ve öğrencilerini kutladı. - ISPARTA